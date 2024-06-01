Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadınları Sabah Sporunda Buluşturuyor - Son Dakika
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Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadınları Sabah Sporunda Buluşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadınları Sabah Sporunda Buluşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 'Sabah Sporlarında Buluşalım' etkinliği düzenleyerek kadınları sabah sporuna teşvik ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve cumartesi günleri sabah saatlerinde gerçekleştirilecek spor etkinlikleri ücretsiz olarak yapılacak.

01.06.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporda lokomotif kuruluşu Spor A.Ş.; kadınları 3 Haziran Pazartesi Günü sabah sporunda buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz ayının kendisini göstermesiyle Kayserililere sporu sevdiren etkinliklerini aralıksız sürdürürken, bu çerçevede 'Sabah Sporlarında Buluşalım' etkinliği düzenlenecek. Buna göre Spor A.Ş. tarafından 'Haydi Kayseri! Sabah Sporlarında Buluşalım' sloganıyla her yıl olduğu gibi bu yaz ayında da şehrin farklı noktalarında belirlenen açık alanlarda sabah sporu yapılacak. Kayserililer, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve cumartesi günleri her sabah saat 07.15-08.15 saatleri arasında sabah sporlarında güne zinde başlayacak. Ücretsiz katılımın olacağı sabah sporu yapılacak parklar şu şekilde belirlendi;

Kadir Has Kültür Parkı, Alparslan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, İnönü 2 Parkı, Florya Parkı, Mustafa Cemiloğlu Parkı, Gül Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Belsin İsa Yusuf Alptekin Büyük Park. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadınları Sabah Sporunda Buluşturuyor - Son Dakika

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