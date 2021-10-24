Üye Girişi
Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak"

24.10.2021 14:45

- Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rekorlar üstüne rekorlar kırdıklarını belirterek, bunun sonunun harika olacağına inandığını söyledi.

- Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rekorlar üstüne rekorlar kırdıklarını belirterek, bunun sonunun harika olacağına inandığını söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, İzmir deplasmanının hikayesini anlatan bir video paylaştı. Takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden İzmir'e hareketi yer aldığı görüntülerde, taraftarların karşılaması ve İzmir şehrinden renkli görüntülerle birlikte Abdullah Avcı'nın takıma yönelik yaptığı konuşmanın sesi yayınlandı.

Avcı, takıma yönelik yaptığı konuşmada, "Büyük takım, büyük oyuncular ve lider takıma yakışır bir mücadele istiyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk böyle geliyor. Hakikaten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Rekorlar üstüne rekorlar kırıyoruz. Bunun sonu harika olacak" dedi.

Abdullah Avcı: Bunun sonu harika olacak
Abdullah Avcı: Bunun sonu harika olacak
Abdullah Avcı: Bunun sonu harika olacak
Abdullah Avcı: Bunun sonu harika olacak

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Bunun sonu harika olacak' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi 14:51 Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi 14:49 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi 14:32 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek 13:51 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif 13:33 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak 12:52 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi

Son Dakika Haberleri
14:48 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi
14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı
14:31 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi
14:30 TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
14:28 İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı
13:50 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar
Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı         
14:53
Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak         
14:50
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var         
14:30
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 14:57:28. #1.11#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement