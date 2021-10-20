Abdullah Avcı destek istedi

- Abdullah Avcı destek istedi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi yolda olduklarını belirterek desteğe devam edilmesini istedi.

- Abdullah Avcı destek istedi TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi yolda olduklarını belirterek desteğe devam edilmesini istedi. Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Tabzonspor'da moraller yerinde. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne antrenmanı takip etmeye gelen basın mensuplarıyla tek tek selamlaşarak 'hoşgeldin' diyen Abdullah Avcı, kısa bir süre de sohbet etti. İyi yolda olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İyi yoldayız. Destek olmaya devam edin. Umarım karşılığını alırız" diyerek basın mensuplarına iyi çalışmalar dileğinde bulundu.

Son Dakika

Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla mal kabul bölümünden otele girerken yakalandı

Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı

Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı

Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi

Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı