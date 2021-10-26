Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Son lig maçında konuk olduğu Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup eden turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde hazırlıklarına başladı.

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