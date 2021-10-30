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Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

30.10.2021 09:59
Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu bugün oynanacak maçla başlayacak. Ligin ilk maçında bugün Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00'de Sümer Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

30 Ekim 2021 Cumartesi

Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor: Necati Selçuk Şahin

31 Ekim 2021 Pazar

Amarat Gençlikspor- Başakpınar Belediyespor: Ahmet Pakırcı

Gültepespor-Kocasinan Ülküspor: Hüseyin Keğin

Kayserigücü FK-Kayseri Yavuzspor: Rıza Öztürk

Tomarza Belediyespor-Esentepespor: Ali Etlikçi

Erciyes Esen Makine-Kayseri Yolspor: Alim Kandemir

Erciyes Reşadiye Gençlik-Kayseri Gençlerbirliği: Cem Eray Eşmekaya

Hacılar Erciyesspor- Kayseri Şekerspor: Hüseyin Otyakmaz

OSB Atletikspor- Talas Anayurtspor: Ahmet Ulu

Özvatan Gençlikspor-Sanayi Esnafspor: Erol Eroğlu - KAYSERİ

Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı
Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

Kocasinan, Kayseri, Erciyes, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


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