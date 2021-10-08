Anadolu Efes-CSKA Moskova maçından notlar

Anadolu Efesli taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Müsabaka öncesinde düzenlenen törende Anadolu Efes'in tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğu için hazırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nun tavanına asıldı.

Karşılaşmanın satışa sunulan 7 bin 500 biletini günler öncesinde tüketen basketbolseverler, Kovid-19 salgını sebebiyle salonun izin verilen yüzde 50'lik bölümünü doldurdu.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarının önüne çıktı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Rusya 'nın CSKA Moskova ekibiyle yaptığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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