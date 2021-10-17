Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada antrenman yaptı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Akdeniz ekibi, turuncu-lacivertli takım ile yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü kendi sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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