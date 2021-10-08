Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iki grup halinde çalıştı. Bir grup fitness salonunda, diğer grup sahada antrenman gerçekleştirdi.

İdman programı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın akşam taktik çalışmalarıyla sürdürecek.