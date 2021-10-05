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Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek - Son Dakika

Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek

05.10.2021 18:47
Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek, System.String[]

Son dakika haber... Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, takımın yıldız oyuncusu Nuri Şahin getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, takımın yıldız oyuncusu Nuri Şahin getirildi. 5 yıllık anlaşma sağlanan deneyimli oyuncu, futbol sorumlusu olarak görev alacak. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Futbol sorumlusu olarak görev alacak. Sahada oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek" dedi.

Ligde oynanan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor'da dün gece saatlerinde, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin yeni teknik adamı ise 2020 yılında takıma katılan ve kaptanlık yapan Nuri Şahin oldu. Antalyaspor, yıldız oyuncu ile 5 yıllığına anlaşırken, Şahin futbol sorumlusu olarak görev alacak. Şahin'in, bugün yapılacak antrenmanda takımın başında yer alması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Kendisi ile 5 yıllığına anlaştık. Hayırlı olmasını diliyoruz. Futbol sorumlusu olarak görev alacak, hem alt yapı takımlarına hem de A takıma bakacak. Futbol sorumlusuyken sahada oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek. Bugün akşam yapılacak antrenmanda büyük ihtimalle takımın başında olacak. Kendisi dünya iyisi birisi, hem de çok başarılı bir futbolcu. Kendisine çok güveniyoruz" dedi.NURİ ŞAHİN'İN KARİYERİFutbola Almanya'da başlayan 33 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Hollanda, İspanya, İngiltere'nin en büyük takımlarında oynama başarısı gösterdi. Şahin, Almanya'da Borussia Dortmund ve Werder Bremen, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, Hollanda'da ise Feyenoord formalarını terletti. Nuri Şahin, kariyerinde takım bazında toplamda 420 maça çıkarken 38 gol atıp 69 asistin altına imza attı. Başarılı oyuncu, 24 Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken 1 gol ve 2 asistlik başarı gösterdi. Avrupa Liginde Liverpool ve Borussia Dortmund ile 14 maça çıkan oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.MİLLİ TAKIM PERFORMANSIKırmızı beyazlı takımın yeni teknik patronu Şahin, Türkiye Milli takımında da başarılı performans ortaya koydu. Nuri Şahin, A milli forma altında 52 maça çıkma başarısı yakalarken, bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek

Antalyaspor, Ersun Yanal, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek - Son Dakika Spor


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