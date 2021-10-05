Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, takımın yıldız oyuncusu Nuri Şahin getirildi. 5 yıllık anlaşma sağlanan deneyimli oyuncu, futbol sorumlusu olarak görev alacak. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Futbol sorumlusu olarak görev alacak. Sahada oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek" dedi.

Ligde oynanan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor'da dün gece saatlerinde, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin yeni teknik adamı ise 2020 yılında takıma katılan ve kaptanlık yapan Nuri Şahin oldu. Antalyaspor, yıldız oyuncu ile 5 yıllığına anlaşırken, Şahin futbol sorumlusu olarak görev alacak. Şahin'in, bugün yapılacak antrenmanda takımın başında yer alması bekleniyor.