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Antrenmanda başı yarıldı, 3 hafta sonra sahaya döndü - Son Dakika

Antrenmanda başı yarıldı, 3 hafta sonra sahaya döndü

19.10.2021 09:24
Antrenmanda başı yarıldı, 3 hafta sonra sahaya döndü

Altekma'nın başarılı orta oyuncusu Ertuğrul Gazi Metin, antrenmanda başı yarılıp baygın halde hastaneye kaldırılmasından 3 hafta sonra takımına dönüp ilk maçına çıktı.

Altekma'nın başarılı orta oyuncusu Ertuğrul Gazi Metin, antrenmanda başı yarılıp baygın halde hastaneye kaldırılmasından 3 hafta sonra takımına dönüp ilk maçına çıktı.

Efeler Ligi'nin İzmirli ekibi Altekma'nın sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği milli voleybolcu Ertuğrul Gazi Metin'in yaşadığı talihsiz sakatlıktan sonra sahalara 3 hafta gibi kısa sürede dönmesi voleybol otoritelerini hem şaşırttı hem de mutlu etti.

Atatürk Voleybol Kompleksi kondisyon salonundaki ağırlık antrenmanında çalıştığı dumbell yayının fırlamasıyla alnı yarılan ve bir anda kanlar içinde kalan Ertuğrul Gazi baygınlık geçirdi. Takım arkadaşları ve sağlık ekibinin müdahalesiyle hemen hastaneye kaldırılan başarılı oyuncunun 5 cm derinliğe kadar başını yaran yay çıkartırılarak içerden ve dışardan 10 dikiş atıldı. İki kez beyin tomografisi de çekilen milli oyuncu geceyi hastanede geçirdi. Uzun süre salonlardan uzak kalan ve antrenmanlara çıkamayan Ertuğrul Gazi, 3 haftalık aranın ardından, Sorgun Belediyespor maçında başına taktığı özel başlıkla formasına kavuştu ve 5 set boyunca sahada kaldı.

3 blok sayısı, 2 ace ile toplam 10 sayılık bir performans sergileyen 25 yaşında 2.03 boyundaki oyuncunun çok kısa sürede sahalara dönmesi kulüp yönetimi ve teknik heyeti memnun etti. Talihsiz sakatlık sonrası kulüp sağlık ekibinin tüm uyarılarını dikkate aldığını ve takıma tahmin edilenden daha çabuk döndüğünü belirten Ertuğrul Gazi Metin, "Milyonda bir olabilecek bir talihsizlik yaşadım. Allah korusun ağırlığı taşıyan dumbell sapının yayı gözüme gelse kör olabilirdim. Kanlar içinde baygınlık geçirdim ve hemen hastaneye götürüldüm. Neyse ki çabuk müdahale edilerek kendime geldim. Takıma katıldığım ilk maçta iyi bir performans sergilemem beni mutlu etti. Benim ve takımımın gelecek maçlarda çok daha iyi sonuçlar alacağına olan inancım tam" dedi. - İZMİR

Antrenmanda başı yarıldı, 3 hafta sonra sahaya döndü
Antrenmanda başı yarıldı, 3 hafta sonra sahaya döndü
Antrenmanda başı yarıldı, 3 hafta sonra sahaya döndü

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antrenmanda başı yarıldı, 3 hafta sonra sahaya döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Antrenmanda başı yarıldı, 3 hafta sonra sahaya döndü - Son Dakika
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