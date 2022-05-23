Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de - Son Dakika
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Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de

23.05.2022 11:30
Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Düzce'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Düzce'ye geldi.

Özel bireylerin yararlanabilmesi amacıyla yola çıkan malzeme yüklü tır için Düzce'deki Bahçeşehir Spor Kompleksinde Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporcular, engelli bireyler ve ailelerin katılımıyla karşılama töreni düzenlendi. Farklı engelli gruplarının kullanımı için özel olarak üretilmiş spor malzemelerini taşıyan tır ile gelen malzemeler, özel uygulama okullarına dağıtılacak. - DÜZCE

Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de
Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Engelli, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de - Son Dakika


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