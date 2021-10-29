Atıcılıkta Trap Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası başladı

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Trap Kulüpler Arası Cumhuriyet Kupası, 100 sporcunun katılımıyla başladı.

Erdemli ilçesindeki atış poligonunda düzenlenen organizasyonda sporcular, resmi antrenmanlara çıktı.

Kupaya katılan 25 ilden 100 sporcu, yarın atışlarını yapacak.

Federasyonun yönetim kurulu üyesi Cahit Oktav Sabancı, basın mensuplarına, trap branşlarına ilginin arttığını belirterek, sporculara başarılar diledi.

Sporculardan Mustafa Recai Velioğlu da atıcılığın özveri ve gönüllülük istediğini kaydederek, "Trap sporunu sevdiğimiz için Cumhuriyet Kupası yarışmalarına katıldık. Kupayı kazanarak kentimize götürmek istiyoruz." diye konuştu.

Organizasyon, 31 Ekim'deki final müsabakalarıyla sona erecek.