Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kadınlarda 6 milli boksör adlarını yarı finale yazdırarak bronz madalya almayı garantiledi.

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda müsabakalar yapıldı.

Nurselen Yalgettekin, 48 kiloda Polonyalı rakibi Kuczewska Erbasecca'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. 52 kiloda Gamze Soğuksu, Macar rakibi Aurora de Persio'yu yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Kevser Tütüncü, 54 kiloda Rumen Nicoleta Marilena Banciu'yu, Ece Asude Ediz, 63 kiloda Belarus'tan Ulada Bazylevich'i, Ayşe Doğan ise Polonyalı Stolarczyk Oliwia'yı mağlup ederek sıkletlerinde son dört boksör arasına kaldı.

Ayrıca, 81 kiloda Senanur Kocaoğlu, sıkletinde az boksör olduğu için kura sonucu direkt yarı finale çıktı.

Altın madalya mücadelesi verecek 6 milli boksör de yarı finale çıkarak bronz madalya almayı garantiledi.

Kadınlar 50 kiloda Nilay Yaren Çam, 60 kiloda Berfin Polat ve 70 kiloda İlayda Sıla Yurttutan ise çeyrek finalde rakiplerine yenilerek elendi.