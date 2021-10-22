Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 11. sırada tamamladı.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonanın altıncı gününde Kadın Milli Takımı, klasman maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.

Bu sonuçla şampiyonadaki tüm maçlarını kaybeden ay-yıldızlılar, organizasyonu 11. ve son sırada bitirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, yaptığı açıklamada, Kadın Milli Takımı'nın yeni oluşturulduğunu ve ilk resmi organizasyonları Avrupa Şampiyonası'nda tecrübe kazandığını belirtti.

Erkek Milli Takımı'nın organizasyonu 9'uncu sırada tamamladığını hatırlatan Uztürk, şöyle konuştu:

"Bizim için iyi bir sıralama. Daha önce 12 takım arasında 9'uncu sıradaydık. Şimdi 16 takım arasında 9'uncu sırada yer aldık. Erkek Milli Takımımız, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na direkt katılacak. Yarınki yarı final ve final mücadelelerinde Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez Görüntü Değerlendirme Sistemi uygulanacak."