Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 2'nci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Aydın temsilcisi, sezona kendisi gibi yenilgiyle başlayan rakibi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Kaynak: DHA
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