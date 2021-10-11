Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Aydın temsilcisi, sezona kendisi gibi yenilgiyle başlayan rakibi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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