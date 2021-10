- Bakan Kasapoğlu, 'Yarının Sultanları' projesi için Muğla'da

MUĞLA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Yarının Sultanları' projesini tüm Türkiye'ye yaymak için Kadın Voleybol Milli Takım Antrenörü Giovanni Guidetti ile Muğla'da genç voleybolcular ile bir araya geldi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan genç voleybolcuları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada Kadın Voleybol Milli Takım Antrenörü Giovanni Guidetti ile birlikte antrenmanları izledi. Menteşe Spor Salonu'nda Muğla'nın dört bir köşesinden gelen genç kadın voleybolcuların antrenmanını izleyen Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi gönüllüleri ile bir araya geldi.

"Siz bizim gururumuzsunuz"

Gençlik Merkezi gönüllülerine teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Gönüllülüğün ne olduğunu, ne olması gerektiğini gösterdiniz. Özverinin, çabanın, inancın ne olduğunu gösterdiniz. Ben her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Sizler bizim gururumuzsunuz. Bu gençlerimiz 84 milyonun umudu. İnanıyorum ki sizlerin bu çabalarınızla göstermiş olduğunuz bu özveri ile nice gençler, gönüllü ordusu güçlenerek büyümeye deva edecek. En zor zamanda bizim gençlerimizin, Gençlik Merkezindeki gönüllülerimizin yurtlarımızdaki gönüllülerimizin, kamplarımızdaki gönüllülerimizin, spor tesislerindeki gönüllülerimizin en önde koşmaları, bunun örneklerinden biri de Muğla'da yaşanan yangınlarda oldu. Ben sadece şahsım ve Bakanlığım adına değil, tüm milletimiz adına size olan minnetimizi, size olan saygımızı ifade ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Merkezi gönüllüleri ile buluşmasının ardından gençlerle öz çekim yaptı.

"Çok eğlenceli üçüncü sezon başladı"

Bakan Kasapoğlu ve Kadın Voleybol Milli Takım Antrenörü Giovanni Guidetti ile birlikte ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kadın Voleybol Milli Takım Antrenörü Giovanni Guidetti, "Filenin sultanları üçüncü sezon bugün başlıyoruz Muğla'da. Tabii ki pandemiden sonra biz çok mutluyuz, çok çocuk var. 100 çocuk ve var çok iyi çocuk, çok iyi voleybol oynuyoruz. Ben Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok yardım yaptı. Çok güçlüler ve iyi antrenman yapıyorlar ve çok eğlenceli üçüncü sezon başladı" dedi.

"Kadınlarımız sporda önceliğimiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biliyorsunuz Milli Takım Teknik Direktörü Giovanni'nin iki yol önce başlatmış olduğu bir proje 'Filenin sultanları' Anadolu'da özellikle gençlerimizi spora eriştirme noktasında önemli projelerden bir tanesi. ve bugün Muğla'da olmamızın sebebi de biliyorsunuz yaz aylarında Muğla'mızın yaşadığı yangınlar nedeniyle buradaki gençlerimize sürpriz yapmak için ve bu projeyi spora erişimi, voleybola erişimi sağlamayı odaklayan gençlerimizin voleybolla tanışmasını, belki teşvik anlamında sağlayacak bu projeyi inşallah bakanlık olarak da hocamız ile birlikte il il takip edeceğiz, yaygınlaştıracağız, güçlendireceğiz. Biliyorsunuz spordaki temel hedeflerimizi öncelikle sporun tabana yayılması ve bununla birlikte tabii yeteneklerin keşfi, her şeyden önemli her insanımızın bir anlamda spora erişimini en güçlü şekilde sağlanması. Bunun başında çocuklarımız geliyor, gençlerimiz geliyor. Kadın odaklı spor diyoruz. Kadınlarımız sporda önceliğimiz. Bu manada da yarının sultanları projesi kadın odaklı spor politikamızın önemli aşamalarından bir tanesi. Tabii ki ülkemizin sporda geldiği nokta, hem olimpiyatlarda bu yıl, hem paralimpik oyunlarda buna en güzel şekilde hissettik. Birlikte bu heyecanı, bu mutluluğu yaşadık. Amacımız bu çıtayı toplumun tüm kesimleri ile sporu buluşturarak erişimi en güzel en güçlü şekilde sağlayarak yaygınlaştırmak, güçlendirmek. ve inanıyorum ki, yarının şampiyonları, yıldızlarını tanımak, onları teşvik etmek onların önünü açmak ve bu çerçevede de ülkemizin devasa alt yapısını bu salonuz gibi, Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilimizde muhteşem bir spor altyapısı var. Pek çok branşı en güzel şekilde destekleyecek bir alt yapı. Bunu da güçlendirmeye bir yandan devam edeceğiz. Yüzmeden voleybola, voleyboldan basketbolda, boksa, güreşe, okçuluğa. Her alanda açıkçası iddiası olan her alanda kendini en güçlü şekilde ortaya koymuş gençlerimizle yarınlara yürüyeceğiz. Ben hocamızı teşekkür ediyorum. Bu anlamdaki çabaları, gayretleri nedeniyle inanıyorum ki bu proje hem bu güne kadar geldiği süreç nedeniyle hem çok başarılı bir proje. İnşallah Bakanlık olarak hep birlikte çıtasını yukarı taşıma yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz" dedi.