Basketbol: 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası

Ankara'da düzenlenen basketbol turnuvası 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda şampiyon Nesibe Aydın oldu.
Ankara DSİ Spor Kulübü Etlik Spor Salonu'nda yapılan turnuvada, günün ilk maçında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 95-50 yendi.
Turnuvanın son karşılaşmasında ise Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 62-60 mağlup etti.
Şampiyonluğa Nesibe Aydın ulaşırken, turnuvayı BOTAŞ ikinci, OGM Ormanspor üçüncü, Çankaya Üniversitesi dördüncü bitirdi.
Kaynak: AA
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