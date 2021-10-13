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Fenerbahçe Safiport - Basket Landes: 65 - 70 - Son Dakika

Fenerbahçe Safiport - Basket Landes: 65 - 70

13.10.2021 21:25
Fenerbahçe Safiport - Basket Landes: 65 - 70

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Zoran Mitrovski, Suzana Vujicic, Goran GrbicFENERBAHÇE SAFİPORT: Iagupova 11, McBride 17, Şerife Alperi Onar 7,Zahui 11, Williams 8, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 7, Manolya KurtulmuşBASKET LANDES: Ajemba 2, Chery 2, Dumerc 11, Paget 8, Tolo 14,Fauthoux 14, Roumy,...

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Zoran Mitrovski, Suzana Vujicic, Goran Grbic

FENERBAHÇE SAFİPORT: Iagupova 11, McBride 17, Şerife Alperi Onar 7,Zahui 11, Williams 8, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 7, Manolya KurtulmuşBASKET LANDES: Ajemba 2, Chery 2, Dumerc 11, Paget 8, Tolo 14,Fauthoux 14, Roumy, Abega 4, Turcinovic 151. PERİYOT: 20-23DEVRE: 34-383. PERİYOT: 50-49

BEŞ FAUL: Paget (Basket Landes), Zahui (Fenerbahçe Safiport)

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Basket Landes'i konuk etti. Karşılaşma 65-70 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.


- İstanbul

Fenerbahçe, Makedonya, Slovenya, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport - Basket Landes: 65 - 70 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport - Basket Landes: 65 - 70 - Son Dakika
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