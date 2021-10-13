Fenerbahçe Safiport - Basket Landes: 65 - 70

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Basket Landes'i konuk etti. Karşılaşma 65-70 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

BEŞ FAUL: Paget (Basket Landes), Zahui ( Fenerbahçe Safiport)

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