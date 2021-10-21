UNICS Kazan: 71 - 68

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 8'inci yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir 'in elinden havalandı. Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olan başarılı oyuncu Demet Özdemir, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti.

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