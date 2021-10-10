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Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı - Son Dakika

Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı

10.10.2021 10:37
Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı

Bayraklı Belediyesi kış spor okullarına katılan sporcular, yeni sezona "Merhaba" dedi.

Bayraklı Belediyesi kış spor okullarına katılan sporcular, yeni sezona "Merhaba" dedi. Açılış etkinliği sporcuların gösterileriyle coşku içinde gerçekleşti. Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte sporculara ve ailelerine seslenen Bayraklı Belediye Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'yı İzmir'in incisi yapmak için altyapıdan kültüre, sanattan spora yeni Bayraklı'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Her zaman her şartta ve her koşulda yanınızdayım. Bayraklı'daki potansiyel İzmir'in hiçbir ilçesinde yok. Bu gurur hepimizin. Çocuklarımızla ne kadar onur duysak az" diye konuştu.

Bayraklı'da 7'den 70'e herkesi spor yapmaya teşvik eden ve özellikle genç sporcuların yetişmesi için açtığı ücretsiz kurslarla birçok branşta milli sporcular yetiştiren Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kış spor okullarının açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Başkan Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, sporcular ve aileleri katıldı. Büyük coşkuyla gerçekleşen etkinlikte Gençlik Spor Kulübü ve branşların videolu tanıtım gösterimi sunuldu. Sporcular, takım olarak sergiledikleri gösterilerle renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte; jimnastik, kick boks, güreş ve tekvando branşında derece alan ve kurslara katılan Bayraklılı sporcular performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Açılışta ayrıca Bayraklı Belediyesinin dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derece alan başarılı sporcuların da tanıtımı yapıldı. Başkan Sandal, dereceye giren Bayraklılı sporcular; Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonu Miraç Saraç, Dünya Tekvando Başkanlık Kupası üçüncüleri Ömer Tekin, Esad Kayan ve Kadir Şener ile Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası Türkiye ikincisi Yakupcan Gürsu'nun isimlerini kürsüden okuyarak tebrik etti. Derece alan almayan tüm sporculara başarılar diledi.

"Bayraklılı çocuklarımız göğsümüzü kabarttı"

"Bayraklı'da bir hayalimiz, bir umudumuz" var diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sandal, "Çocukların mutlu, gençlerin umutlu ve yaşlılarımızın da huzur içinde yaşadığı bir Bayraklı hayalimiz var. Bu kenti baştan aşağı yenilemekle ilgili bir sorumluluğumuz var ama bir kenti sadece altyapısıyla, meydanıyla, yollarıyla, kültür merkezleriyle ele alırsanız bir şeyler eksik olur. Önemli olan vatandaşlarımızın içinde oldukları ortamları sağlıklı hale getirmek ve göğsümüzü kabartacak projelere imza atmak. Bayraklımızdaki potansiyel İzmir'in başka hiçbir ilçesinde yok. Bizim çocuklarımız, Bayraklı'nın çocukları o kadar güzel başarılara imza attılar ki, hepimizin göğsünü kabarttılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Avrupa ve dünya derecelerini getirdiler bize. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde dahi ara vermeden çalışmalarına devam ettiler. Sadece spor alanında değil geçen yıl Bayraklı'dan 2 çocuğumuz Harvard'a gitti ve projeleriyle eğitim bursu alma hakkı kazandı. Onları da kutluyorum. Ne mutlu bize Bayraklı'nın çocukları dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma hakkı elde ediyor" dedi.

"Bayraklı, İzmir'in incisi olacak"

Başkan Sandal, "Şimdi el ele, gönül gönüle Bayraklı'yı İzmir'in incisi yapana kadar yaşamın bütün alanlarında altyapıdan sanata, kültürden spora yeni Bayraklı'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Verdiğiniz destek için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman her şartta ve her koşulda tüm sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyorum" sözlerine yer verdi.

7'den 70'e herkes için spor

Törenin açılış konuşmasını yapan Bayraklı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık, "Spor, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarda 7'den 70'e on binlerce vatandaşımıza spor yaptırıyoruz. Kısa zamanda Bayraklı'dan Avrupa ve dünya şampiyonları çıkardık. 17 branşta 400 lisanslı ve spor okullarıyla birlikte yaklaşık 3 bin 500 sporcuya hizmet veriyoruz. İnanıyoruz ki; çocuklarımızın bu başarıları önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Işık, Başkan Sandal'a desteklerinden dolayı günün anısına teşekkür plaketi verdi. Başkan Sandal, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derece alan başarılı sporculara çiçek, plaket ve ödüllerini takdim etti. - İZMİR

Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı
Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı
Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı
Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı
Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı
Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı

Serdar Sandal, Türkiye, Milli, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bayraklı'da kış spor okulları coşkuyla açıldı - Son Dakika
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