Bayram Yalçınkaya, Türkiye Triatlon Federasyonunda başkanlığa yeniden aday

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 23 Ekim'de gerçekleşecek seçimli olağan genel kurulda tekrar aday olacak.

Ankara'da yapılacak genel kurul öncesi aday olmak isteyenler için başvuru süresi sona erdi. Mevcut başkan Yalçınkaya ile Mete Gürcan ve Melih Işıkçı, başkan olmak için seçimde yarışacak.

Adaylığını duyuran Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev sürelerinde triatlonda yenilikçi, sürdürülebilir, heyecan verici projelere ve ilklere imza attıklarını aktararak,"2021-2024 dönemi Türkiye Triatlon Federasyonu yönetimine bir kez daha talip olduğumuzu bilginize sunuyorum. Sağlıklı, huzurlu bir genel kurul süreci dilerim." ifadelerini kullandı.