Spor Bayramında Şampiyonlar Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Spor Bayramında Şampiyonlar Buluştu

Spor Bayramında Şampiyonlar Buluştu
27.05.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Arslan ve Gökhan Arslan, Stuttgart'ta 19 Mayıs etkinliklerinde bir araya geldi.

Boks dünya şampiyonu Fırat Arslan ile eski kickboks dünya şampiyonu Gökhan Arslan, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde bir araya geldi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde, Türkiye Cumhuriyeti himayesinde ve Türk Konsolosluğu'nu temsilen Makbule Koçak Kaçar'ın öncülüğünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, geçtiğimiz pazar günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikte, iki dünya şampiyonu aynı sahnede yer aldı. Eski kickboks dünya şampiyonu Gökhan Arslan, dört başarılı sporcusuyla; boks dünya şampiyonu ve dünya rekoru sahibi Fırat Arslan ise 11 yetenekli genç sporcusuyla birlikte anlamlı bir spor söyleşisi gerçekleştirdi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, halk müziği ve canlı performanslar eşliğinde geleneksel Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu. Spor, kültür ve toplumsal birlikteliğin ön planda olduğu bu özel gün, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fırat Arslan, Kültür Sanat, Etkinlikler, Stuttgart, Gençlik, Almanya, Kültür, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Bayramında Şampiyonlar Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü 3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar 2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
19:25
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi
Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
18:55
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
18:51
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:49
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
18:40
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
18:29
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı
De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 14:47:00. #7.13#
SON DAKİKA: Spor Bayramında Şampiyonlar Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.