Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 81-70 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

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