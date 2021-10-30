Bellona Kayseri Basketbol galibiyet arıyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 3. haftasında evinde yarın Hatayspor'u konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Ligde geride kalan 2 hafta sonunda 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar üçüncü maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. 2 puanla 11. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbolda, Hatayspor maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın evinde oynayacağı Hatayspor maçı öncesi son antrenmanını bugün yapacak olan Bellona Kayseri Basketbol ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Hatayspor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ