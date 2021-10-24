Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Kemal Elmas (xx), Cem Özbay (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (x) - Rıdvan (xx), Yusuf Arslan (x) (Dk. 78 Furkan x), Volkan (xx), Kürşad (x) (Dk. 41 Sami x), Metehan (xx), Recep (x) (Dk. 46 Burak x), Ahmet İlhan (xx), Ahmet Dereli (x) (Dk. 46 Yusuf Can x), Hüsamettin (x), Enis (x) (Dk. 56 Şeref x)BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx) - Vrsajevic (xxx), Alim (xx), Glumac (xxx), Ercan (xxx), Emre Gültekin (xxx) (Dk. 58 Mrsic x), Oğuz (xx) (Dk. 89 Oğuzhan), Serkan (xx) (Dk. 89 Yunus), Onur (xxx) (Dk. 75 Napoleoni x), Valle (xxx) (Dk. 75 Emre Nefiz x), Camara (xxx)GOLLER: Dk. 31 ve Dk. 45+4 Onur (Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Rıdvan, Ahmet Dereli, Metehan (Altınordu), Emre Gültekin, Mrsic, Yunus (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu haftaya namağlup lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu deplasmanında 2-0 kazanarak koltuğunu korudu. Ümraniyespor'a 3 puanı getiren golleri 31'inci ve 45+4'üncü dakikada Onur kaydetti. Ümraniyespor bu sonuçla 24 puana yükselirken, Altınordu ise 10 puan kaldı.14'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın ara pasıyla buluşan Recep kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta çıktı.31'inci dakikada konuk Ümraniyespor golü buldu. Camara'nın yerden pasında topa gelişine düzgün vuran Onur takımını öne geçirdi: 0-1.45+4'üncü dakikada fark ikiye çıktı. Valle'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa gelişine vuran Onur bir kez daha fileleri sarstı: 0-2. İlk yarı 2-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile noktalandı.49'uncu dakikada Burak İnce'nin sert şutunda Ümraniyespor kalecisi Burak gole izin vermedi.60'ıncı dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında Rıdvan topu ceza sahasına çevirdi. Altınordulu oyuncular altıpas üzerinde topa dokunamadı

70'inci dakikada Ümraniyespor tehlikeli geldi. Onur'un pasında Vrsajevic'in çektiği şutta kaleci Ali Emre topa son anda müdahale etti.

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