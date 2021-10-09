Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), Mehmet Yılmaz Çalışır (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz (x) - Fikret (xx), Tayfun Sabri (xx), Yusuf Orhan (x), Kuban (x), Hamit (xx), Yusuf Can (xx) (Dk. 59 Mehmet Soyarslan x), Gökhan Cingirt (xxx), Muhammet Sait (xxxx) (Dk. 90 Murat), Yunus (xxx) (Dk. 67 Gökhan Aydaş x), Burak (xx) (Dk. 67 İsmail Cem x)BURSA YILDIRIMSPOR: Ersel (x) - Mehmet Kallkan (xxx), Mahmut (xx), Osman (xx), Muhammet (xx), Tuğkan (x) (Dk. 75 Batuhan xxx), Barışcan Işık (x) (Dk. 55 Semih xxx), Mustafa (x) (Dk. 46 Doğukan xxx), Fatih Ateş (x) (Dk. 75 Fatih Çakır xx), Mehmet Küçükdurmuş (xxxx), Emirhan (xx) (Dk. 86 Gökhan)GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 72 Muhammet Sait ( Bergama Bld) - Dk. 75 ve Dk. 90 Mehmet Küçükdurmuş ( Bursa Yıldırımspor)

SARI KARTLAR: Kuban, Muhammet Sait, İsmail Cem (Bergama Bld) - Mehmet Kalkan, Mustafa (Bursa Yıldırımspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk haftayı galibiyetle kapattıktan sonra son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alıp düşme hattına gerileyen Bergama Belediyespor, iç sahada 2 farklı öne geçtiği maçta Bursa Yıldırımspor'a son dakikada yakalandı: 2-2. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 4 ve 72'nci dakikalarda Muhammet Sait atarken, konuk takım Mehmet Küçükdurmuş'un 75 ve 90'ıncı dakikalardaki golleriyle puanı kurtardı. Son dakikada hayal kırıklığı yaşayan Bergama, bu skorla galibiyet hasterini 5 haftaya çıkarıp 6 maçta 5 puanda kaldı.