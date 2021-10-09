Üye Girişi
Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2 - Son Dakika

Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2

09.10.2021 17:33
Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), Mehmet Yılmaz Çalışır (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz (x) - Fikret (xx), Tayfun Sabri (xx), Yusuf Orhan (x), Kuban (x), Hamit (xx), Yusuf Can (xx) (Dk.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), Mehmet Yılmaz Çalışır (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz (x) - Fikret (xx), Tayfun Sabri (xx), Yusuf Orhan (x), Kuban (x), Hamit (xx), Yusuf Can (xx) (Dk. 59 Mehmet Soyarslan x), Gökhan Cingirt (xxx), Muhammet Sait (xxxx) (Dk. 90 Murat), Yunus (xxx) (Dk. 67 Gökhan Aydaş x), Burak (xx) (Dk. 67 İsmail Cem x)BURSA YILDIRIMSPOR: Ersel (x) - Mehmet Kallkan (xxx), Mahmut (xx), Osman (xx), Muhammet (xx), Tuğkan (x) (Dk. 75 Batuhan xxx), Barışcan Işık (x) (Dk. 55 Semih xxx), Mustafa (x) (Dk. 46 Doğukan xxx), Fatih Ateş (x) (Dk. 75 Fatih Çakır xx), Mehmet Küçükdurmuş (xxxx), Emirhan (xx) (Dk. 86 Gökhan)GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 72 Muhammet Sait (Bergama Bld) - Dk. 75 ve Dk. 90 Mehmet Küçükdurmuş (Bursa Yıldırımspor)

SARI KARTLAR: Kuban, Muhammet Sait, İsmail Cem (Bergama Bld) - Mehmet Kalkan, Mustafa (Bursa Yıldırımspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk haftayı galibiyetle kapattıktan sonra son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alıp düşme hattına gerileyen Bergama Belediyespor, iç sahada 2 farklı öne geçtiği maçta Bursa Yıldırımspor'a son dakikada yakalandı: 2-2. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 4 ve 72'nci dakikalarda Muhammet Sait atarken, konuk takım Mehmet Küçükdurmuş'un 75 ve 90'ıncı dakikalardaki golleriyle puanı kurtardı. Son dakikada hayal kırıklığı yaşayan Bergama, bu skorla galibiyet hasterini 5 haftaya çıkarıp 6 maçta 5 puanda kaldı.


Bergama Belediyespor, Bergama, Menemen, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu 18:04 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı 17:55 Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı 17:37 Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi 17:12 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı 16:05 Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 15:42 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme 15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık         
18:19
Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar         
17:52
Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı         
17:20
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı         
17:05
İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti         
16:03
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 18:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 2-2 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement