Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

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