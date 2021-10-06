Beşiktaş'ta M. Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, yenileme çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Üç grup halinde ayak tenisi maçları oynandı. Necip, Oğuzhan ve Mert ile Welinton, Josef ve Alex arasında oynanan ayak tenisi maçları çekişmeye sahne oldu. Necip, Oğuzhan ve Mert'ten oluşan takım, ayak tenisi maçını 2-1 kazandı.

Milli takımlarında olan futbolcuların katılmadığı idman 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 14.00'te U19 Akademi Takımı ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek. - İSTANBUL