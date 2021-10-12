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Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor - Son Dakika

Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor

12.10.2021 12:23

Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Türkiye'nin paralimpik yüzmede önemli bir seviyeye ulaştığını, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmenin en büyük hedefi olduğunu belirtti.

Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Türkiye'nin paralimpik yüzmede önemli bir seviyeye ulaştığını, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmenin en büyük hedefi olduğunu belirtti.

Ay-yıldızlı paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'ne konuk olarak yeni çalışma ve hedeflerini değerlendirdi.

Paralimpik yüzme denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olduğunun hatırlatılması üzerine Beytullah Eroğlu, "Ben spora profesyonel olarak başladığımda henüz Türkiye tarihinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında final dahi yüzülmemişti. Ben bunların ilklerinin hepsini başaracağıma söz verdim, tarihimizde ilk defa Avrupa ve dünya şampiyonu da oldum." diye konuştu.

Bir takım oluşturmayı çok istediğini belirten Beytullah Eroğlu, "Hep istedim ki bir takımım olsun, takımımla bayrak yarışına girebileyim. Takımımla gülüp eğleneyim ve transferlerimi gerçekleştireyim. Bu uğurda çalışmalar da yaptım, takımım oldukça onlara bildiklerimi de öğreterek, tutunmalarını sağlamaya çalıştım, verdiklerimizi de aldılar. Sizlerin de tanıdığı, takım arkadaşlarım Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı benim kardeşlerim, ne söylediysek yaptılar, öğrendiler ve bugün büyük sporcu seviyesine geldiler." ifadelerini kullandı.

Sporcuların çok iyi bir şekilde yetiştiklerini kaydeden Beytullah Eroğlu, "Çok ümitli olduğumuz Baran Doruk Şimşek var, Baran'a baktığımız zaman kendi küçüklüğümü görüyorum. Koral Berkin Kutlu var, yaklaşık 4 yıldır beraber antrenman yapıyoruz ve ben Türkiye rekorlarını kırarken dedim ki 'Artık bu rekorları kolay kolay kimse kıramaz.', sınıra geldi. Kırdığım rekorların 3'ünü Koral Berkin kırdı çünkü Koral Berkin ile antrenman yapıyorum, ona antrenman veren benim. Bu, bence gurur verici bir şey, ben onurlanıyorum benim yetiştirdiğim sporcunun beni geçmesinden, daha büyük ödül almasından onurlanıyorum. Ardından gelen Şevval'imiz (Tekin), birçok sporcumuz çok büyük başarılara imza atacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Arkadaşları için rol model olmasının ne hissettirdiğine yönelik soru üzerine Beytullah Eroğlu, şunları söyledi:

"Rol model olmak biraz daha dikkat gerektiriyor, davranışlarına, tutumuna, konuşmana, takımla ilişkilerine dikkat etmeni gerektiriyor. Ama ben olduğum gibi oldum, Anadolu insanı oldum, hiç kalbimde art niyet beslemedim. Kardeşlerimiz de bizi sevdi, disiplinimiz, çalışma sistemimiz de bilime uygun şekildeydi ve böylelikle rol modelliği üstlendim, çok şükür kendi açımdan bir yerlere de geldiğimizi düşünüyorum. Bundan 10 yıl önce 'Beytullah, böyle böyle olacak.' deselerdi, ben ona inanmazdım. Onun için bundan 10 yıl sonrasını da hayal edemiyorum."

"Beni adaletsiz şekilde üst sınıfla yarıştırdılar"

Paralimpik yüzmede Türkiye'nin belli bir noktaya geldiğini dile getiren Beytullah Eroğlu, "Bugün biz 8 sporcuyla dünya şampiyonasına katılıyoruz. Avrupa şampiyonası için barajı geçen 25 sporcumuz vardı, bunun için kriter yapıyoruz ve 'Final yüzmeyen Avrupa şampiyonasına gidemez.' diyoruz, bu gerçekten iyi bir şey, isim olarak değil, Türkiye olarak tanınıyoruz ama eksiklerimiz de var. Sağlık ve teknik kurulumuzun elbette ki eksikleri var. Onları tamamlama yönünde de fedakarca çalışıyorlar, tamamlayacaklar. Gelecek nesille tam profesyonel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini başarılı bulup bulmadığına yönelik, "Beytullah Eroğlu daha başarılı olabilirdi." diyen milli yüzücü, "Benim klasifikasyon ile ilgili birtakım problemlerim vardı, beni adaletsiz şekilde üst sınıfla yarıştırdılar. Bunun üzerine klasifikasyon ne demek onu öğrenmeye başladıktan sonra adaletsiz yarıştığımı öğrendim, belki Beytullah Eroğlu o zamanlar biraz daha girişken ve daha hakimiyetçi yapıya sahip olsaydı daha başarılı olabilirdi, diyorum." şeklinde konuştu.

"Havuza da denize de okyanusa da girmeye korkmuyorum." diyen Beytullah Eroğlu, "Adaletli bir şekilde yarışmaya çalışacağız, ölçümlerimizle protestolarımızı gerçekleştireceğiz. Şayet adil bir şekilde yarışırsak, ben suda yarış kaybetmem, masada kaybetmezsek suda kaybetmem. Spora devam etmeyi planlıyorum, paralimpik oyunları şampiyonluğum yok, paralimpik oyunlarında madalyam da yok, o kaldı. Onu alana kadar devam edeceğim inşallah." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde spor yöneticiliği bölümünden dereceyle mezun olduğunu, gelecekte yönetim alanında da bulunmak istediğini belirten Beytullah Eroğlu, "Bilgi ve tecrübelerimi gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Camiadan kopmadan bu camianın daha çok gelişebilmesi için yönetim alanında bulunmak istiyorum." diye konuştu.

"Paralimpik oyunları şampiyonluğunu ülkemize getireceğim"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na yönelik Beytullah Eroğlu, "Tokyo'nun takım halinde iyi geçtiğini düşünüyorum, Sevilay Öztürk ile tarihimizde ilk defa madalya aldık. Elif İldem, paralimpik rekoru kırdı. Tokyo'da tarihimizde ilk defa bayrak takımıyla yüzdük, bayrak takımında İngiltere'yi geçtik, finale 8. olarak kaldık lakin 7. olarak bitirdik, bu gerçekten benim için çok büyük bir onurdu. Bunu, olimpiyat şampiyonluğu kadar hayal ediyordum, bayrak takımıyla çıkıp da orada mücadele verebilmeyi. Çok şükür bunu da başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrak takımının ülkenin bu sporda geldiği yeri gösterdiğini belirten milli sporcu, "Sadece bir sporcunun yeteneği değil, ülkendeki sporcuların kalitesi, spora vermiş olduğun yetenek olarak düşünüyorum bu takım yarışlarını. Çok da yetenekli bayrak takımımız var." ifadelerini kullandı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'ndaki hedefi için de Beytullah Eroğlu, "Paris'te inşallah madalya gelecek, inanıyorum ki bizler o yarışmayı kazanacağız ve tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı ayakta söyleteceğim. Bu benim çocukluk hayalimdi, spora başladığım gün Türkiye'de hiç daha final dahi yüzülmezken ben orayı hedef koymuştum. Aşama aşama geldim, son aşamadayım. Oraya da sizlerin destekleri sayesinde, Bakanlığımızın, federasyonumuzun, kulüplerimizin, sporseverlerin destekleri sayesinde inşallah ulaşacağız ve inşallah paralimpik oyunları şampiyonluğunu ülkemize getireceğim." şeklinde konuştu.

"Evlilik yolunda girişimlerimizi yaptık, kısmet"

Bedensel engellilerin mutlaka yüzmeye başlamaları gerektiğine işaret eden Beytullah Eroğlu, "Yüzmenin tedavi edici bir özelliği var, doktorlarımız hep bunu önerir, onun dışında ise insan vücut ağırlığının onda birine düşer suyun içerisinde, özgür bir şekilde hareket edebilir, vücudundaki bütün kasları kullanabilir. En ağır engellinin dahi her kasını kullanabildiği tek spordur. Onun için yüzmeyi öneriyorum, yüzmeyi öğrendikten sonra zaten çok sevecekler. Başarılı da olmak isteyeceklerdir, federasyonumuzun sitesinden de ulaşabilirler. Profesyonel olma yolunda bir hedef koydukları zaman hayata da bağlanacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Günde kaç saat yüzdüğüne ilişkin soru üzerine milli sporcu, "Sert antrenman yapacağız, yaklaşık 4 saat yüzme 2 saat de kara antrenmanıyla sezona giriş yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özel hayatına ilişkin soru üzerine evlilik planları yaptığını da belirten Beytullah Eroğlu, "Evlilik yolunda girişimlerimizi yaptık, kısmet, nasip inşallah." diye konuştu.

Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor
Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor
Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor
Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor

Beytullah Eroğlu, İstiklal Marşı, Türkiye, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor


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