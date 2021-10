Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder'den Emin Adanur açıklaması

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Emin Adanur'un kendileri hakkındaki söylemlerine dikkat çeken bir cevap verdi.

Bursaspor Divan Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur'un Divan Kurulu hakkında yaptığı söylemler konusunda açıklamalarda bulundu. Galip Sakder, "Yaşınızdan daha büyük geçmişi olan Bursaspor Divan Kurulu'na ve üyelerine saygı göstermek her Bursasporlunun görevidir" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Gazeteci Tarık Çapçı ile gerçekleştirdiğiniz röportaj da Bursaspor Divan Kurulu ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi hayretle ve üzülerek takip ettik. Divan Başkanlık Kurulu seçimlerinde aday olduğumuzu açıkladığımız günden ve seçildikten itibaren, Bursaspor Kulübü Başkanı Sn Hayrettin Gülgüler ile birçok kez görüştük. Sizinle çok kez görüşme talep etmemize rağmen bundan sürekli olarak kaçındınız. İstifası sonrası Teknik Direktörümüz Mustafa Er ile görüşüp ikna etmeye çalışmama rağmen hocamız kararının kesin olduğunu söylemiş ve bu konu kapanmıştır. Belediye Başkanımız ile yaşanılan sorunda kendisi ve kent yöneticileri ile bizzat görüşülüp diyalog ortamı oluşturmak için her türlü çaba gösterilmiştir. Sosyal Medya aracılığı ile yapmış olduğunuz bir talihsiz ve yakışıksız açıklamada Bursaspor Divan kurulunu 'Bu kurul ne iş yapar ki' şeklindeki ifadeleriniz ile sizden yaşça büyük ve kaç senelik Bursasporlu oldukları tescillenmiş olan Divan Kurulu'nun değerli üyelerini 'Yok hükmünde sayarak' içinde bulunduğunuz camiayı daha tanıyamadığınızı şaşkınlıkla ve üzülerek gördük. Eğer bilmiyorsanız Divan Kurulu'nun tüzük gereği Bursaspor'un en üst organı olduğunu buradan hatırlatmak isteriz. 6 Ekim de gerçekleştirilen son Divan Kurulu Toplantısı Bursaspor Kamuoyunun beklentisi olan sorulara hazırlık yapabilmeniz adına sizlere önceden verilmiştir. Buna rağmen bu soruların önemli bölümüne cevap verilmediği ve hiçbir üyeyi tatmin etmediği halde Kulübümüzün yaşadığı bu zor günlerde gerilim yaratmamak adına Başkan Hayrettin Gülgüler'e zaman içinde basın toplantısı ile birlikte açıklayalım önerisi getirilmiştir. Üyelerimizin beklentileri ve istekleri doğrultusunda söz konusu 11 sorunun ivedilikle net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş ile yaptığımız görüşmeler sonucunda da mevcut stadyum ile ilgili Sayın Adanur'un ortaya attığı iddialar konusunda Bursaspor Yönetiminin, hatta Emin Adanur'un da bulunacağı her ortamda cevap verebilecekleri bilgisini aldık. Özelikle ve vurgu yapılarak Sn Gülgüler'den de Yönetim Kurulunun Divan Kurulundan istekleri ve beklentileri sorulmuştur. Kayıtlar ortadır. Sayın Emin Adanur, Tarık Çapçı ile gerçekleştirdiğiniz röportajın tamamını okuduğumuzda sadece Divan Kurulunun çalışmalarından değil Bursaspor'da olan biten bir çok şeyden haberinizin olmadığı ve akıl hocalarınızın sizi yanlış yönlendirdiği anlaşılıyor. 'Dilin düşüncenden önce hareket etmesin' özdeyişini hatırlatır düşünmeden söylenen sözlerin yada günümüz teknolojisi ile farklı ruh hallerinde düşünmeden klavyeye giden parmakların Bursaspor'a verdiği zararları Camianın büyükleri olarak bilinmesini isteriz."

"Zaman birlik zamanıdır"

Emin Adanur'u sezon sonunda alınacak bir kongre kararı ile bugüne kadar hiç duymadığımız 'Ekip Lideri' ünvanını bırakıp herkesin çocuklarına bırakacağı en önemli miras olan 'Seçilmiş Bursaspor Başkanı' olarak görmek istiyoruz şeklinde görüşlerini açıklayan Galip Sakder, "Bizler Bursaspor Divan Kurulu Yönetimi olarak yetkilerimizi biliyoruz. Ne kadar sınırlı olursa olsun Divan Kurulu ve Bursaspor Kulübü üyelerimizin destekleri ile bildiğimiz doğruları paylaşmak zorundayız. Zaman birlik, beraberlik, el ele vermek zamanıdır" dedi. - BURSA