Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti

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beIN Trio ekibi, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru bulundu. Soner'in Dzeko'ya müdahalesinde, Szymanski'nin rakibine müdahalesinde ve Fenerbahçe'nin 3. golünden önce faul var mı sorularına yanıtlar verildi.

03.03.2025 07:36  Güncelleme: 07:55
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beIn Trio ekibi, Fenerbahçe- Antalyaspor maçının ardından hakem Mehmet Türkmen'in kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Top omuz bölgesine geliyor.

Bahattin Duran: İhlal yok, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Soner'in Dzeko'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Bahattin Duran: Top Fenerbahçe'de kaldı, avantaja bıraktı. Oyun durunca uyarsa daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Dikkatsiz müdahale. Sarı karta gerek yok ama faul.

Szymanski'nin rakibine müdahalesinde avantaj kararı doğru mu?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Bilek bölgesine faul var. Burada sarı kart verilmeliydi.

Bahattin Duran: Sınırda bir hareket. Sarı kart verse kabul ederdim. Çok net sarı kart diyemem.

Deniz Çoban: Çok net sarı kart.

Fenerbahçe'nin 3. golünden önce faul var mı?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Bahattin Duran: Sahada verilmesi gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Sahada da bu pozisyon faul. Atak başlangıç fazında. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil bu. Çağlar'ın dikkatsiz hareketi söz konusu, Soner'i bozdu. Sahada faul bu. VAR müdahalesinin olmaması da doğru.

Bülent Yıldırım: Pozisyon, Mehmet Türkmen'in sorunu. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil. Çağlar'ın sağ diz içiyle, Soner'in sağ diz dışına yaptığı müdahale yukarıdan yaptığı küçük itmeyle birlikte etkili bir faul oldu, Soner'in topa ulaşmasını engelledi. Sahada hakem tarafından faul verilmeliydi.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Top gittikten sonra, topla oynama şansı da yokken Soner'in sağ dizine küçük de olsa bir temas var. Sahada hakem düdük çalsa daha doğru bulurdum.

Dzeko'nun Thalisson'a yaptığı faulde sarı kart verilmeli miydi?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Ayaklar yüksekte, rakibini süpürmüş. Dzeko sarı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Bu pozisyonun kaçarı yok, sarı kart. Kontrolsüz faul. Bunun dakikası, avantajı olmaz. Net sarı kart. Avantaj güzel ama avantaj bitiminde sarı kart görmeliydi Dzeko.

Deniz Çoban: Avantaj demişseniz Dzeko'nun nasıl geldiğini görüyorsunuz, sarı kart bu. O kadar açık.

Soner'in müdahalesinde Fred yerde kaldı, kart gerekir miydi?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Soner dirseğini hazırladı, kontrolsüz bir şekilde vurdu. Net bir sportmenliğe aykırı hareket, sarı kart verilmeliydi.

Bahattin Duran: Pozisyonun doğal akışında bir oyuncu böyle nasıl durur? Dirseğini hazırladı ve boğaz bölgesine kontrolsüz hareketi var. Net sarı kart.

Deniz Çoban: Bence de sarı kart.

Safuri kart görmeli miydi?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Kart görmeliydi. Çok net şekilde kramponun tabanıyla, Szymanski'nin bileğinin içine bastı. Bileği burkacak şekilde bastı.

Bahattin Duran: Sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı.

Cenk Tosun'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Fenerbahçe\'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti

Mehmet Türkmen, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, beIN, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan1421:
    arka bahçesi olan takımlardan birisi olan Antalyayı dâhi hakem desteği ile yenmek, Cenk tosun da alıştı kendini atıp beleş penaltı almayı ama papaz bu sefer pilav yemedi, neyse sorarlarsa her zamanki gibi hakemlerde insan der işin içinden çıkarız, sonuçta hatalar Fener'in işine gelen hatalar 1 12 Yanıtla
  • Behzat:
    tır ekibi boş boş yorum yapıyorsunuz. 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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