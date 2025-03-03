Evinde ölü bulundu; sosyal medyada 'The End' yazmış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evinde ölü bulundu; sosyal medyada 'The End' yazmış

Geniş Video İzle

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Birol Barış, sosyal medya hesabından 'The End' yazılı paylaşım yaptıktan sonra hayatına son verdi. Barış'ın arkadaşı M.A. tarafından evinde ölü bulundu. Olaydan şüphelenen M.A., evin camını zorlayarak içeri girdi ve Barış'ı soba borusuna asılı halde buldu. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

03.03.2025 07:34  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kurttepe köyünde meydana gelen olayda; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Birol Barış, komşusu ve arkadaşı M.A.'dan hafta sonu kalmak için Kurttepe köyündeki evinin anahtarını istedi. M.A.'dan anahtarı alan Barış, dün sabah saatlerinde köye gitti. M.A. da bugün, akşam saatlerinde köye giderek Barış'ı aradı. Arkadaşının telefonlara cevap vermemesi ve evin kapısını açmaması üzerine şüphelenen M.A., camı zorlayarak girdiği evde Birol Barış'ı kemerle soba borusuna asılı halde buldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPMIŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği değerlendirilen Barış'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. M.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Birol Barış'ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından 'The End' yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Evinde ölü bulundu; sosyal medyada \'The End\' yazmış
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Psikoloji, Uzunköprü, Jandarma, 3-sayfa, Edirne, Hukuk, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evinde ölü bulundu; sosyal medyada 'The End' yazmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • AHMET YILMAZ:
    Întihar deyil cinayet iyi araştirilsin 31 10 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Bir soba borusu kaç kg taşıyabilirki? Soba borusu düşmesin diye tavana telle bağlanıyor. Kimse inanmaz. Acemice bir plan. 27 0 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    Rabbim genleri kalium degilde Iman versin . iman yoksa intimare olur. Rabbim af eylesin yoksa gercekten bitti isi .ebediyen cehennem var öbur tarafta 0 25 Yanıtla
  • adige1864:
    mekanı cennet olsun Rabbim ailesine sabırlar versin 25 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu:
    ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşALLAH ?? 18 0 Yanıtla
  • Nazife:
    cookkk genç yavrum tatlı canina nasıl kıydı umutsuzluk çaresizlik intihara itti allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum. 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:00:58. #7.12#
SON DAKİKA: Evinde ölü bulundu; sosyal medyada 'The End' yazmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.