Üye Girişi
Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da başladı - Son Dakika

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da başladı

24.10.2021 22:24
Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da başladı

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen açılış programıyla başladı.

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen açılış programıyla başladı.

Belgrad'da 6 Kasım'a kadar devam edecek şampiyonaya 103 ülkeden 670 sporcu katılıyor.

Sırbistan Boks Federasyonu Başkanı Nenad Borovcanin, olimpik boks alanında düzenlenen ilk dünya şampiyonası olduğuna dikkati çekerek, boks sporunun rönesans dönemini yaşadığını ifade etti.

Bu arada, Kosova Boks Federasyonu heyeti ve sporcularının Sırbistan'a girişine üçüncü kez izin verilmedi.

Kosova'yı tanımayan Sırbistan'ın bu hareketi tepki toplarken, Kosova Olimpiyat Federasyonu, sporcuların üniformalarında taşıdığı ülke arması nedeniyle Sırbistan'a alınmadığını belirtti.

Türkiye 13 sporcuyla katılıyor

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Belgrad'daki şampiyonaya 13 sporcuyla katılıyor.

Sırbistan'a giden milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Muhammed Ünlü (48 kilo), Ramazan Demir (51 kilo), Muhammed Saçlı (54 kilo), Nurettin Ovat (57 kilo), Mizan Aykol (60 kilo), Kerem Özmen (63,5 kilo), Adem Furkan Avcı (67 kilo), Sıtkı Işık (71 kilo), Birol Aygün (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Burak Aksın (86 kilo), Emir Büyükdağ (92 kilo), Berat Acar (+92 kilo).

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Belgrad, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin dibe vuran performansını tek cümleyle özetledi: Antrenman yapamıyoruz 22:06 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin dibe vuran performansını tek cümleyle özetledi: Antrenman yapamıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt 21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli 20:11 İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli
Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli 18:53 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı 17:36 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı 15:36 Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı 14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
19:03 Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
18:52 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli
18:21 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti
18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
18:03 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
22:21
Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin         
21:29
Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Kadıköy'de tribünler, Ali Koç'u istifaya çağırdı Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Kadıköy'de tribünler, Ali Koç'u istifaya çağırdı         
21:13
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi         
18:08
Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı         
17:47
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 22:29:08. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement