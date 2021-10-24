Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da başladı

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen açılış programıyla başladı.

Belgrad'da 6 Kasım'a kadar devam edecek şampiyonaya 103 ülkeden 670 sporcu katılıyor.

Sırbistan Boks Federasyonu Başkanı Nenad Borovcanin, olimpik boks alanında düzenlenen ilk dünya şampiyonası olduğuna dikkati çekerek, boks sporunun rönesans dönemini yaşadığını ifade etti.

Bu arada, Kosova Boks Federasyonu heyeti ve sporcularının Sırbistan'a girişine üçüncü kez izin verilmedi.

Kosova'yı tanımayan Sırbistan'ın bu hareketi tepki toplarken, Kosova Olimpiyat Federasyonu, sporcuların üniformalarında taşıdığı ülke arması nedeniyle Sırbistan'a alınmadığını belirtti.

Türkiye 13 sporcuyla katılıyor

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Belgrad'daki şampiyonaya 13 sporcuyla katılıyor.

Sırbistan'a giden milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Muhammed Ünlü (48 kilo), Ramazan Demir (51 kilo), Muhammed Saçlı (54 kilo), Nurettin Ovat (57 kilo), Mizan Aykol (60 kilo), Kerem Özmen (63,5 kilo), Adem Furkan Avcı (67 kilo), Sıtkı Işık (71 kilo), Birol Aygün (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Burak Aksın (86 kilo), Emir Büyükdağ (92 kilo), Berat Acar (+92 kilo).