ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çankaya Üniversitesi karşısında galibiyet hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Çankaya Üniversitesi'ne konuk olacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenör Olcay Orak yönetimindeki Mersin ekibi, 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Ankara Spor Salonu'nda oynayacağı Çankaya Üniversitesi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman sonrası Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan turuncu-lacivertliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, sezona iyi başladıklarını belirterek, "Ligde 2, Avrupa'da (FIBA Kadınlar Avrupa Kupası) 3 olmak üzere oynadığımız 5 maçın tamamını kazandık. Büyük bir hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda çıkacağımız her maç final niteliği taşıyor. Ankara deplasmanında oynayacağımız Çankaya Üniversitesi maçı da bu nedenle oldukça önemli. Tecrübeli ve kaliteli bir ekibiz. Moralimiz de hayli yüksek. Başkentten galibiyetle dönerek ligde de 3'te 3 yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.