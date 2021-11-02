Çiğli Belediyesi Taekwondo Takımı 3 bronz madalya kazandı

Çiğli Belediyesi Taekwondo Takımı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasından 4 bronz madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı.

28 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında, takımlar ve ferdi kategorilerinde mücadele eden Çiğli Belediyesi Taekwondo sporcuları, Çiğli'ye 4 bronz madalya ile döndü. 30 yaş üstü takımlar kategorisinde Şahin Altun, Ali İlgün ve İsmail Kökçü ile mücadele eden Çiğli Belediyesi Taekwondo Takımı, şampiyonayı 3. tamamlayarak 3 bronz madalya kazandı. Ferdi kategorisinde de yarışan Ali İlgün Türkiye 3.'sü olarak bir bronz madalyayı daha boynuna taktı.

Başkan Gümrükçü: "Sporcularımızla gurur duyuyorum"

Çiğli Belediyesi sporcularının Türkiye'de ve uluslararası mecrada kendilerinden söz ettirmeye devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Sportif anlamda hayata geçirdiğimiz yatırım ve çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışındaki şampiyonluğun üzerine taekwondo şampiyonasında kazandığımız 4 bronz madalya mutluluğumuzu ikiye katladı. Sporcularımıza ve hocalarımıza Çiğlimize yaşattıkları bu gurur için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak, sporcularımıza en uygun şartları sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR