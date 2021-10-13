- Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü, şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Mahmut Güneş, çocukluktan beri hayalini kurduğu kick boks sporunda milli maçlara çıktı. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Güneş, şimdi İtalya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Milli kick boksçu Mahmut Güneş, örnek alınacak azmi ve başarılı sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor. Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazanan 21 yaşındaki sporcu, 2018 yılı içerisinde düzenlenen organizasyonlarda kendi yaş grubunda en fazla puan toplayan isim olarak milli takıma seçildi. Çalışmalarına ara vermeden devam eden Güneş, bu yıl İtalya'da düzenlenecek olan Wako Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası 69 kilo Light Contact branşına katılmaya hak kazandı. Emeklerinin karşılığını almak için gece gündüz demeden çalışan milli sporcu Mahmut Güneş, altın madalyayı Türkiye'ye getirerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istediğini söyledi.

"İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum"

2015 yılında çocukluk hayali olan kick boksa başladığını aktaran Mahmut Güneş, "2015'ten 2021'e kadar birçok Türkiye derecesi elde ettim. Elazığ'ımıza altın kemer ve bölge birincilikleri getirdim. İnşallah Allah nasip ederse 15-24 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenecek olan Wako Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası 69 kilo Light Contact branşına katılmaya hak kazandım. İnşallah ülkemi ve Elazığ'ımızı en güzel şekilde dünya şampiyonasında temsil edeceğim. Kanımızın son damlasına kadar orada mücadele edeceğiz. 2015'ten bu yana çok sakatlıklar geçirdim. Çok imkansızlıklarla boğuştum ama hiçbir zaman vazgeçmedim ve yılmadım. Bu saatten sonra da yılmaya hiç niyetim yok. O altın madalyayı ülkeme getirmek istiyorum. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum. Başta memleketim Elazığ olmak üzere tüm Türkiye'nin dualarını bekliyorum. 15-24 Ekim arasında düzenlenecek Wako Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda en iyi şekilde memleketimi ve ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.