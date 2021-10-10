Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları erkekler ön eleme müsabakaları Erzurum'da başladı

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları erkekler ön eleme müsabakalarında Türkiye, Kırgızistan'ı 14-5 mağlup ederek elemelerdeki ilk maçından galip ayrıldı.
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenene organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
İlk olarak erkekler kategorisinde Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı ve maçı 14-5 kazandı.
Günün sonunda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
Tayvan: 10 - Brezilya: 2
Çek Cumhuriyeti: 15 - Nijerya: 1
Macaristan: 9 - Avusturya: 5
Finlandiya: 7 - Slovenya: 3
Letonya: 8 - Slovakya: 4
İspanya: 7 - Belçika: 1
Estonya: 13 - Romanya: 1
Kaynak: AA
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