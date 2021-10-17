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Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu - Son Dakika

Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu

17.10.2021 17:12
Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu

Yunusemre Belediyesi tarafından 3. Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi tarafından 3. Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin en iyi parkurlarından olan 22,5 kilometrelik parkurda 82 sporcu pedal çevirdi.

Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu'nun bu yıl 3.'sü gerçekleştirildi. İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden 82 sporcunun katıldığı maraton Yunus Emre Kültür Parkı alanından başlayıp Uncubozköy ormanlık alanında sona erdi. Başlama işaretini Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur verdi. 22,5 kilometrelik parkurda toplamda 7 kategoriden 82 sporcu pedal çevirdi. AKUT, MAT, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği'nin de destek verdiği maraton oldukça tempolu ve güzel geçti.

Kadınlarda Genç Bayan Elifnur Aktı (Bursa B.İ.T. Spor Kulübü), Büyük Bayan Gülşah Bircan Akpınar (Ferdi), Erkeklerde ise Yıldız Erkek Deniz Örnek (Ferdi), Genç Erkek Ufuk Baki Taş (Ferdi), Elit Erkek Veysel Karani Kaya (Beykoz Belediye Spor Kulübü), Master A Ömer Cumhur Boyraz (Sinop Triathhlon Spor Kulübü), Master B'de ise Ercüment Boran (Petkim Spor Kulübü) birinci oldu. Parkuru başarıyla bitiren sporculara ödülleri Yunus Emre Kültür Parkı'nda verildi. Sporculara ödülleri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve Ahmet Sak ile daire müdürleri tarafından takdim edildi.

Etkinlik kapsamında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi "Bugün 3. Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu yapıldı. Güzel bir ortam vardı. Yunus Emre Kültür Park içerisindeki bu alandan yarışımız başladı ve burada bitirildi. Misafirlerimiz Türkiye'nin dört bir yanından yüze yakın sporcu genç kardeşlerimiz, onların aileleri ve milli sporcularımız buradaydı. Güzel bir ortamda güzel bir havada bu yarışlar gerçekleştirildi. Emeği geçenleri kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bütün sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Daha büyük yarışmalarda ülkemizi uluslararası alanda temsil etmelerini diliyorum. Biz her yıl bisiklet sporunun dışında bütün spor alanlarında çok ciddi desteklerle sporumuzu ve sporcumuzu teşvik ediyoruz. Sadece Yunusemre Belediyespor kulübümüzde 2 bine yakın sporcumuz var. Hepsine başarılar diliyorum. " şeklinde konuştu.

Saha Hakemi Bayram Kurşunel ise "Çok güzel bir yarış oldu. Sporculara uygun zamanda anlatıldığında inanılmaz işler yapılacağını da gösterdiler." dedi.

Yarışmaya katılan sporcular ise parkurun çok zor olduğunu ve keyif aldıklarını vurguladılar. - MANİSA

Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu
Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu
Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu
Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu
Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu
Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu

Yunus Emre, Yunusemre, Bisiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dağ bisikletçileri 3. kez Yunusemre'de buluştu - Son Dakika
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