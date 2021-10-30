Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapıldı

Yarışlar sonucunda "Erkekler Yıldız A"da Ramazan Yılmaz , "Erkekler Yıldız B"de Nafiz Ege Karagöl, "Yıldız Kadın"da Emine Irmak Sezer, "Master 30"da Gökhan Uzuntaş, "Master 40"ta Oğuz Özçelik, "Master 50"de Hüseyin Güllüoğlu , "Genç Erkek"te Furkan Akçam, "Genç Kadın"da Funda Taşkın, "Büyük Erkek"te Abdülkadir Kelleci, "Büyük Kadın"da ise Esra Kürkçü birinci oldu.

10 kategoride düzenlenen yarışta, 4,4 kilometrelik zorlu parkurda 4 tur atan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya 'da gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'na gündemdeki isimlerin adaylığı soruldu! Verdiği cevap kulisleri hareketlendirecek: Olmaz demedim

Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama! Aralarında müdür de var amir de