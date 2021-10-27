Diyarbakır Amatör Futbol Ligi'nin yeni ismi DTSO Amatör Futbol Ligi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanıp imzalanan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 'Amatör Futbol Ligi' isim sponsorluğu protokolü, Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan ve Başkan Yardımcısı Şehmus Kızılaslan tarafından DTSO Başkanı Mehmet Kaya'ya takdim edildi.

Diyarbakır Amatör Futbol Ligi'nin isim hakkı için yapılan sponsorluk protokolünün onaylanmasıyla ilgili bilgi veren DTSO Başkanı Mehmet Kaya, oda olarak her yıl amatör spor kulüplerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Kaya, "Önümüzdeki yıllarda da destek olmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'da amatör liglerde 80-90 arası amatör kulübümüz aktif olarak mücadele ediyor. İlimizde bulunan tüm amatör kulüplerinin lige katılım bedeli, hem TFF'nin hem ASKF'nin hem de antrenör vizelerinin yatırılması Odamızın desteğiyle sağlanacak. İsim hakkı sponsorluğun tüm amatör spor kulüplerimiz ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2021-2022 sezonun Diyarbakır 1. ve 2. Amatör Futbol Ligi'ne Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası (DTSO) Ligi olarak TFF tarafından onaylanmasını Diyarbakır için çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan, "Diyarbakır spor taban birlikleri adına bu ilk adımı atarak ön ayak olan ve amatör futbol kulüplerimize lige katılım ücretlerinde maddi katkı sunan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu sezon Diyarbakır tarihinde bir ilk olacak 2021-2022 futbol sezonuna DTSO Amatör Futbol Ligi ismi verilmesi çok önemli bir adım oldu. Biz bu tür destekleri önemli buluyor ve benimsiyoruz. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası amatör spor için ilk adımı atması diğer STK'lar kurum ve kuruluşlarımızı da bir örnek teşkil etmesi nedeniyle önemli bir adım olduğunu ve onlardan da bu tür desteklerinde geleceğine inanıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR