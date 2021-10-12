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Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da - Son Dakika

Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

12.10.2021 16:19
Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci kez düzenlenecek açık su yüzme yarışı, Oceanman Türkiye, 16 Ekim'de başlayacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci kez düzenlenecek açık su yüzme yarışı, Oceanman Türkiye, 16 Ekim'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek organizasyon 16-17 Ekim'de gerçekleştirilecek. 700'ü yabancı 1100 sporcunun katılacağı organizasyonda 2, 5 ve 10 kilometre ile 3x750 metre 'Oceanman Team' takım ve 500 metre 'Oceanman Kids' çocuk yarışları yapılacak.

24 ÜLKEDEN 1100 SPORCU

Organizasyonun tanıtım toplantısı Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, organizasyonun turizm açısından önemine dikkat çekti. Alanya'nın turizm kenti olduğu kadar spor kenti olduğunu vurgulayan Ürkmezer, "Alanya tüm organizasyonların altından kalkacak ruha ve işbirliğine sahip. Alanya hem takım hem de bireysel sporlarda öncü konumda. Oceanman, Türkiye'de ilk kez Alanya'da 2019 yılında gerçekleştirildi. Açık deniz yüzme yarışlarını tercih eden turistler biliyoruz ki, gittikleri yerlerde nitelikli bir şekilde tatillerini geçiren insanlar. Oceanman için 24 ülkeden gelecek bin 100 sporcu, turizme katkı sağlayacak" diye konuştu.

ALANYA'DA 15'İ ULUSLARARASI 60'DAN FAZLA ORGANİZASYON

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise ilçede yıl içinde 15'i uluslararası olmak üzere 60'ın üstünde organizasyon düzenlendiğini söyledi. Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın da yabancı sporcuların çoğunun Alanya Kalesi ve kale yarımadasının etrafında yüzmek için organizasyona geldiğinden bahsetti.

'1100 SPORCU ALANYA'DA START ALACAK'

Organizasyon Direktörü Alper Şensan ise yarış hakkında şu bilgileri verdi;

"2019 yılında ilk kez gerçekleşiyor olmasına rağmen 600'ün üzerinde sporcuyla start almıştık. Bu hafta sonu 1100 sporcu Alanya'da start alacak. 700'den fazlası 24 ülkeden katılım sağlayacak. Pakistan, Hindistan, Kanada'dan sporcular var. Çok sayıda sporcu Alanya'nın müthiş coğrafyasında açık deniz yüzme yarışlarına katılmaya geliyorlar. Buraya gelen her sporcu Alanya'nın spor turizmine ciddi katkı sağlıyor."

16 ekim, Türkiye, Alanya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya'da - Son Dakika
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