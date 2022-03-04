Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı

04.03.2022 22:45

Fransa'dan flaş bir Rusya kararı daha geldi. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP)'den yapılan yazılı açıklamada, Ligue 1'in Rusya'daki Match TV kanalındaki yayın sözleşmesinin bugün askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Ukrayna'ya yaptığı şiddetli saldırılara karşın spor dünyası Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Son olarak Fransa'dan çarpıcı bir hamle geldi.

Rusya'ya bir yaptırım da Fransa'dan! Artık Messi'yi izleyemeyecekler

MAÇLARDA "SAVAŞA HAYIR" MESAJI VERİLECEK

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya almaya karar verdi. LFP'den yapılan yazılı açıklamada, Ligue 1'in Rusya'daki Match TV kanalındaki yayın sözleşmesinin bugün askıya alınmasına karar verildiği belirtildi. Öte yandan Ligue 1 ve İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya destek için statlarda "Savaşa Hayır" mesajı yayımlanacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir! Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir! Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya aldı Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya aldı

Ligue 1, Fransa, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:20 Ukrayna'da son durum! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 22:52:46. #1.13#
SON DAKİKA: Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement