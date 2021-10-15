El Clasico Türkiye'ye geliyor

Guti Hernandez ve Samuel Eto'o gibi elçileri ve yeni marka kimliği ile birlikte ElClasico Türkiye'ye geliyor. Futbol ailesini bir araya getirecek ve büyük heyecan yaratacak bir etkinlikte izlenecek ElClasico, LaLiga'nın merakla beklenen rekabetini futbolseverlerle buluşturacak. LaLiga'nın Türkiye'deki yayıncısı D-Smart da etkinliğe yayın desteği verecek.

Futbol kültürünün en önemli merkezlerinden İstanbul, LaLiga'nın en büyük maçı ElClasico ile buluşacak. 24 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek özel etkinliğe katılım hakkı elde eden futbolseverler; LaLiga elçileri Guti Hernandez ve Samuel Eto'o ile tanışma fırsatı ve tüm davetlilerle birlikte ElClasico'nun heyecanını canlı yaşayacak.