Elazığ'dan 4 sporcu Bocce Milli Takım seçmelerine katılacak

Bocce Milli Takım seçmelerine Elazığ'dan 4 sporcu ve 1 antrenör davet edildi.

25-26 Ekim tarihleri arasında Antalya Kemer'de gerçekleşecek Bocce Milli Takım Seçmeleri için Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Bocce takımından sporcular Ahmet Karakaş, Beyza Yıldırım, Aleyna Yalçın ve Adem Sebik davet aldı. Ayrıca Elazığ Bocce Antrenörü Hacı Veli Kırıcı, 27-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Open Uluslararası Bocce Turnuvası'nda Türkiye adına Milli Takım antrenörlüğü yapacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Antalya Kemer'de gerçekleşecek Milli Takım seçmelerine katılan sporcularımızı ve Open Uluslararası Bocce Turnuvasında ülkemiz adına Milli Takım Antrenörlüğü yapmaya hak kazanan antrenörümüz Hacı Veli Kırıcı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ