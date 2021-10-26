ERU Spor Bilimleri Fakültesi'nden Develi'de 'Spor yap zinde kal' etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak liderliğinde Develi'nin Ayvazhacı Köyü ilk ve Ortaokulunda 'spor yap zinde kal' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere toplam 55 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve Ayvazhacı İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak yaptığı açıklamada; "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Son olarak Develi ilçesi Ayvazhacı ilk ve ortaokulunda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak, sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ