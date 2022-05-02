Spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Spor federasyonları Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu, "Ramazan Bayramınız kutlu olsun" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Hentbol ailesinin ve milletimizin birleştirici özel günlerinden, sevgi ve saygının güçlendiği, dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerken, hentbol ailesinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise bayramı "Rahmet, merhamet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'i doya doya yaşamanın huzuru, bu kutlu ayı geride bırakmanın hüznü ve Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.

Dargınlıkların bittiği, kaza ve belaların bertaraf olduğu, umutların yeşerdiği günleri getirmesi dileğiyle; milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bir bayramı Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." şeklinde kutladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ise bayramı "Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz." ifadeleriyle kutladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, "Tüm okçuluk camiamızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Judo Federasyonu, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun" başlığıyla yayınladığı mesajında, "Judo camiası olarak; sağlığın, savaşın yerine barışın, dostluğun, sevginin, hüznün, üzüntünün, yalnızlığın paylaşıldığı; birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi en sıcak duygularla hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar nicelerini tekrar niyaz ederiz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de "Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, sağlık ve mutluluklar dilerim." ifadeleriyle bayramı kutladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, bayram mesajında "Mübarek Ramazan Bayramı'nın, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor; sağlıklı, huzurlu, nice bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Diğer bazı spor federasyonları da yayınladıkları mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.