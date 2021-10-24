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Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı - Son Dakika

Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı

24.10.2021 21:22
Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları kullanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren sarı-lacivertliler, 75. dakikada Emre Akbaba'nın golüne engel olamadı. Yediği golün etkisinden çabuk kurtulan ve 80. dakikada Serdar Dursun ile golü bulan Fenerbahçe, son 10 dakikaya eşitlikle girdi. Kalan bölümde rakip kalede baskı kuran ancak yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe, 90+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup oldu. Fenerbahçe, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwep ile de sahasında berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligde 10 maç sonunda 19 puanda kaldı.

Vitor Pereira ve Ali Koç istifaya davet edildi

Fenerbahçe taraftarları, maçın son bölümünde teknik direktör Vitor Pereira ve başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratta bulundu.

Portekizli teknik adam ile Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, maçın bitimiyle "Yönetim İstifa" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, maç sonunda oyuncuları da ıslıkladı.

Serdar Dursun siftah yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda ilk golüne imza attı.

Sezon başında hazırlık maçlarında etkili bir performans sergileyen Serdar, uzun süreli bir sakatlık yaşamış ve formasından uzak kalmıştı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında bu sezon sarı-lacivertlilerle ikinci kez ilk 11'de boy gösteren Serdar, 80. dakikada golünü atmayı başardı.

Novak'tan centilmen davranış

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Filip Novak, centilmence bir davranışa imza attı.

Müsabakanın 27. dakikasında Halil Umut Meler, elle oynama gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş verdi.

Hakemi uyaran Novak, kendisinin eliyle topa temas ettiğini söyleyerek kararı düzelttirdi.

Valencia, son 20 dakika

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, son bölümde oyuna dahil oldu.

Baskılı oyununa rağmen golü bulamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, ilerideki hamlesini 71. dakikada Rossi'nin yerine Valencia'yı oyuna sokarak yaptı.

Valencia, kalan bölümde skora katkı yapamadı.

Serdar Dursun tribünleri ateşledi

Fenerbahçe'nin milli santrforu Serdar Dursun, maç içerisinde tribünlerden destek istedi.

Karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertlilerde iyi bir mücadele ortaya koyan Serdar, taraftarlara işaretlerle birkaç kere destek çağrısında bulundu.

Tecrübeli oyuncu maçın 80. dakikasında takımına eşitliği getiren gole de imza attı.

Öte yandan, müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı - Son Dakika
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