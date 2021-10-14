Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe , Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile 17 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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