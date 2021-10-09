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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın - Son Dakika

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın

09.10.2021 16:43
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

İlk iki antrenman seansında 2005 yılında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu geride bırakan Lewis Hamilton, lastiği ısındıkça derecelerini sıralama turunda da geliştirdi.

Sıralama turunun ikinci seansında 1.23.595 ile tur atan Büyük Britanyalı pilot, dünkü 1.23.804'lük zamanının altına indi. Hamilton, 1.23.082'lik süresiyle de ikinci seansın en hızlı ismi oldu.

Son seansta derecesini 1.22.868'e kadar çeken Hamilton, sıralama turlarını ilk sırada bitirdi.

İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk isim olan Hamilton, 1.23'ün altına inen ilk pilot olmayı da başardı.

Hamilton yarın 11. sıradan başlayacak

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aldığı ceza nedeniyle yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve pilotlar klasmanında Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Büyük Britanyalı pilot, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirdiği için cuma günü 10 sıra geriden başlama cezası almıştı.

Sıralama turlarında 1.22.998 ile en hızlı ikinci tura imza atan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, yarınki yarışta ilk cepten start alacak.

Şampiyonluk adayı Verstappen, ikinci cepte

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 15 yarışın 8'inde pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul'da ikinci sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında 1.23.196'lık derecesiyle en hızlı üçüncü turu atan Hollandalı pilot, yarın Bottas ile ilk çizgiyi paylaşacak.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise 1.23.706 ile sıralama turlarında 7. sırada kaldı.

Leclerc 4, Sainz 15. oldu

Ferrari pilotlarından Monakolu Charles Leclerc, sıralama turlarını 4. sırada tamamlarken, İspanyol Carlos Sainz 15. oldu.

İkinci seanstaki son tur zamanıyla üçüncü seansa kalmayı başaran Leclerc, 1.23.265'lik süresiyle en hızlı dördüncü pilot oldu.

Güç ünitesini değiştirdiği için yarınki yarışa son sıradan başlayacak Sainz ise aracının yarış ayarlarını oturtmaya çalıştığı sıralama turlarını 15. sırada tamamladı.

Yağmur beklentisi heyecanı artırdı

FIA'nın sıralama turları sırasında yüzde 100 yağış olacak uyarısını dikkate alan pilotlar, yumuşak lastikleriyle en hızlı derecelere ulaşmak için yeşil ışık yanar yanmaz piste çıktı.

Sıralama turlarının başında takım telsizlerinden 3 dakika içinde yağmur geleceği uyarısını alan ve bu baskıyla hızlarını artıran pilotlardan Max Verstappen aracının kontrolünü sağlamakta zorlanarak spin atarken, Hamilton'ın ilk tur zamanı pist sınırlarını ihlal ettiği için iptal edildi.

Pist şartlarının ağırlaşmadığı ilk seansta Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.24.585 ile en hızlı turu attı. Red Bull pilotu Max Verstappen +0.0007 farkla ikinci sırayı aldı.

Bu bölümde Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, Haas'tan Nikita Mazepin, Williams'tan Nicholas Latifi ve McLaren'den Daniel Ricciardo elendi.

Sıralama turları

Türkiye Grand Prix'sinde yarın saat 15.00'te başlayacak yarış öncesi sıralama turlarında elde edilen dereceler şöyle:

SürücüTakımSüre 1Süre 2Süre 3
1Lewis HamiltonMercedes1.24.5851.23.0821.22.868
2Valtteri BottasMercedes1.25.0471.23.5791.22.998
3Max VerstappenRed Bull1.24.5921.23.7321.23.196
4Charles LeclercFerrari1.24.8691.24.0151.23.265
5Pierre GaslyAlphaTauri1.24.7041.23.8171.23.326
6Fernando AlonsoAlpine1.25.1741.23.9141.23.477
7Sergio PerezRed Bull1.24.9631.23.9611.23.706
8Lando NorrisMcLaren1.25.1381.24.6421.23.954
9Lance StrollAston Martin1.25.5111.24.6011.24.305
10Yuki TsunodaAlphaTauri1.25.4091.24.0541.24.368

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11Sebastian VettelAston Martin1.25.7871.24.795

12Esteban OconAlpine1.25.4221.24.842

13George RussellWilliams1.25.4171.25.007

14Mick SchumacherHaas1.25.5551.25.200

15Carlos SainzFerrari1.25.177

-----
16Daniel RicciardoMcLaren1.25.881

17Nicholas LatifiWilliams1.26.086

18Antonio GiovinazziAlfa Romeo1.26.430

19Kimi RaikkonenAlfa Romeo1.27.525

20Nikita MazepinHaas1.28.449

Grand Prix, Formula 1, Mercedes, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın - Son Dakika Spor


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