Maçın ardından soyunma odasına giden koridorda iki takım futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

77. dakikada Akintole'nin sağ kanattan rakip ceza sahasına yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda uzanarak kontrol etti.

65. dakikada Henrique'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakip ceza sahasına gönderdiği topa Gradel dokunamayınca, Sivasspor mutlak bir golden oldu.

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